Vrouw gewond bij huiselijk geweld in Veendam (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Consternatie maandagavond in de Fregatstraat in Veendam. Daar liep een ruzie in een woning tussen een man en zijn vriendin uit de hand.

De man sloeg de inboedel kort en klein. Bovendien mishandelde hij de vrouw. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Zij moest voor behandeling naar de huisarts, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Onder invloed De man (29) ging er ondertussen in zijn auto vandoor. De gealarmeerde politie reed hem even later klem. De verdachte bleek bij zijn aanhouding onder invloed van drank of drugs. Hij zit nog vast.