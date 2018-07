Oldambtster politie legt focus op lachgasgebruik

Harde cijfers laten (nog) niet zien dat het gebruik van lachgaspatronen in de gemeente Oldambt toeneemt, maar de geruchten zijn zo sterk dat de gemeente actie onderneemt. Dat laat waarnemend burgemeester Rika Pot weten.

'Wij kunnen nog niet constateren dat het gebruik echt toegenomen is', stelt Pot. 'Daarom hebben wij met de politie afgesproken dat er de komende periode echt gericht toezicht wordt gehouden. Zijn er meer patronen te vinden? Is er extra handel? Dat zijn zaken waar naar gekeken wordt.'

Toename

Pot is van mening dat het lachgasgebruik is afgenomen nadat er goede afspraken over zijn gemaakt, maar dat er nu weer een toename zichtbaar is. 'En hoe erg de opkomst van lachgaspatronen nu is, willen wij natuurlijk heel graag weten.'

'Wij zetten geen extra politie in. De mensen die wij hebben, hebben gewoon twee ogen en twee oren Rika Pot - Waarnemend burgemeester Oldambt

Wijlen burgemeester Pieter Smit heeft in december afgelopen jaar met horeca-ondernemers afgesproken dat zij in het weekend geen lachgaspatronen meer verkopen.

Meer inzet?

Het is moeilijk te zeggen waar de lachgaspatronen precies vandaan komen. De gemeente vermoedt dat er een onderlinge handel is ontstaan tussen de stappers. Het gebruiken van de lachgaspatronen is schadelijk, maar legaal. Het kopen kan al met een paar simpele muisklikken.

De politie houdt dus extra toezicht, maar de gerichtere focus op het lachgasgebruik leidt niet tot meer politie-inzet. Pot: 'Wij zetten geen extra politie in. De mensen die wij hebben, hebben gewoon twee ogen en twee oren. Zij kijken rond, zij zien iets en daar komt vervolgens een beeld uit.'

Maatregelen

De gemeente en politie gaan 20 augustus weer met elkaar om tafel. Dan worden de resultaten besproken en eventueel maatregelen genomen. 'Dan moet je denken aan extra informatie en voorlichting, extra toezicht en gesprekken met de horeca. Over dat soort dingen moeten we een besluit nemen', zegt Pot.

