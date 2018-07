Ondernemer Ter Apel: 'Schadefonds zou een uitkomst zijn'

'Het zou voor ons financieel een uitkomst zijn.' Dat zegt bedrijfsleider Michel van Goor van supermarkt Jumbo in Ter Apel over de oproep van burgemeester Leendert Klaassen voor een schadefonds voor ondernemers die last hebben van stelende asielzoekers.

Het gaat dan met name om stelende asielzoekers uit de zogenoemde veilige landen die in het azc in het dorp verblijven.

'Gemiddeld pakken we zo'n 20 tot 25 keer per maand iemand. De ene keer twee op een dag, dan drie dagen niks en dan weer één per dag.'

Kosten

De aanpak van de diefstallen kost de supermarkt geld.

'We hebben nu voor 40 uur in de week een beveiliger rondlopen. We zijn als we iemand pakken ook steeds twee personeelsleden kwijt, voor zeker een uur. En daarnaast natuurlijk de schade van het gestolen goed. Tot nu toe hebben we daar nog niets van teruggezien.'

Het bedrijf doet elke keer aangifte. Daar staat normaal een vast schadebedrag tegenover van 181 euro per diefstal, als de dief gepakt wordt.

'Nul op het rekest'

'Als Nederlanders opgepakt worden, betalen ze dat vaak wel. Maar de groep azc'ers niet. Ik heb nog geen claim gezien die gehonoreerd is. Je vult hem in, je geeft hem mee, maar je weet al dat je nul op het rekest krijgt.'

'Je krijgt er een moedeloos gevoel van, maar door steeds aangifte te doen kan je wel goed in beeld brengen hoe veel diefstal er gepleegd wordt door deze mensen. En de hoop dat er in de toekomst wat mee gedaan gaat worden houdt ons op de been.'

