Schilderijen De Ploeg uit voorzorg uit UMCG gehaald vanwege smeltgevaar

In het UMCG zijn vorige week tijdens de tropische dagen elf schilderijen van De Ploeg uit voorzorg uit de expositievitrines gehaald. Door de hoge temperatuur bestond het gevaar dat de werken zouden smelten.

In de loop van de week liep de temperatuur in de vitrines op naar boven de 24 graden. Joost Wessels, woordvoerder van het UMCG, spreekt van een uitzonderlijke situatie.

'We houden al jaren kunstexposities in het ziekenhuis, maar het is de eerste keer dat zo'n situatie zich voordeed. Maar het verplaatsen van de werken was nodig; je kunt geen enkel risico nemen.'

Smeltgevaar

Het UMCG leent de werken tijdelijk van het Groninger Museum. Ze maken deel uit van een expositie die op 14 juni is gestart en nog duurt tot 30 september. Gespecialiseerde medewerkers hebben de werken na het smeltgevaar opgehaald en voorlopig in het depot van het museum gestald.

Dat laatste houdt overigens niet in dat de expositie in het UMCG ook meteen definitief ten einde is. Wessels: 'Als de temperatuur wat bijtrekt, komen de schilderijen weer bij ons in de vitrines te hangen.'