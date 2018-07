Bie de bevers stopt bij gebrek aan bevers

Het Groninger Landschap stopt met de livestream van een beverburcht bij het Zuidlaardermeer.

In de afgelopen vier maanden konden de belevenissen van de bevers live worden gevolgd met drie webcams. Dat was de bedoeling althans. Maar de dieren hadden kennelijk geen trek in een carrière als Bekende Bever en lieten zich zelden zien.

'Het leek wel of ze een spelletje met ons speelden', zegt medewerker Alwin Hut van het Groninger Landschap. 'Ze leefden in andere kamers in de burcht en lieten zich maar een paar keer voor de camera's zien.'

Een van de zeldzame keren dat een bever zich voor de camera vertoonde



Landelijke primeur

Behalve bij het Groninger Landschap waren de webcams ook te zien bij ons, via de pagina RTV Noord/biedebevers. Ook die pagina gaat uit de lucht. Het was voor het eerst in Nederland dat een beverburcht in het wild live werd gefilmd.

