Autodieven houden huis op parkeerterreinen Stad en Haren Volgens de politie is er ingebroken bij een fors aantal auto's. (Foto: Facebook Politie Stad Groningen en Haren)

In de nacht van maandag op dinsdag is er op grote schaal ingebroken bij auto's die geparkeerd stonden op de P+R-terreinen van Kardinge in de stad en Haren. Dat meldt de politie op haar Facebookpagina.

Volgens de politie zijn er autoramen vernield en 'een fors aantal' auto's doorzocht op waardevolle spullen. Omdat de politie niet alle auto-eigenaren kon bereiken, zijn de gedupeerden via een brief op de hoogte gesteld over hoe zij aangifte kunnen doen. De politie heeft inmiddels een sporenonderzoek gedaan en roept getuigen van de auto-inbraken op om zich te melden.