Deel dit artikel:











'Tom-Jelte Slagter is een beetje een overloper' (Foto: RTV Noord)

Daags na de Tour de France rijden de wielrenners door het hele land de rondje om de kerk. Het wielercriterium in Surhuisterveen is al jaren the place to be voor noordelijke wielerfans. Volgens Bauke Mollema is wielrenner Tom-Jelte Slagter uit Slochteren een overloper.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) 'Tom-Jelte Slagter is een beetje een overloper' Het is het wielercriterium dat voor Noorderlingen het dichtsbij is: Het criterium van Surhuisterveen. Een uitgelezen kans om Bauke Mollema en Tom-Jelte Slagter weer eens te spreken.

2) 'Fonds zou fantastisch zijn' Het zou fantastisch zijn als er een schadefonds komt waaruit winkeliers uit Ter Apel worden betaald bij diefstal. Dat zegt een van de winkeliers bij wie het regelmatig raak is. Als asielzoekers uit veilige landen stelen, krijgen winkeliers vrijwel nooit de schade vergoed.

3) 'Je moet de koningin een klap geven' Opgepast, ze komen er aan. De wespen. Door het warme weer is er voldoende voedsel beschikbaar en zijn ze erg actief. Voor wespenbestrijders is het aanpoten.

4) 'Piet Paulusma' is vergroeid met Herestraat Voor Piet is de Herestraat eigenlijk de mooiste plek van Groningen. Hij is er zo mee vergroeid, dat iedereen weet wie hij is.

5) Ronald doet 'De Adelaar' Het Saint-Tropez of Toscane van het Noorden? Een camping in Opende. Vanwege het mooie weer hoef je het land niet meer uit om te genieten. Verslaggever Ronald Niemeijer doet er mee aan de Adelaar.

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via deze link terug.