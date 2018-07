Schiermonnikoog werkt aan verjonging: 'We willen geen openluchtmuseum zijn'

Op Schiermonnikoog werden in het afgelopen half jaar minder kinderen geboren dan er mensen overleden. De natuurlijke bevolkingskrimp is er relatief gezien één van de grootste van alle gemeenten in Nederland.

Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Toch vindt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog de cijfers niet verontrustend.

Vergrijzing

'Het aantal inwoners schommelt elk jaar zo'n beetje rond de 940. Dat is niet zo heel erg veranderd. We kampen wel met vergrijzing op het eiland, dan krijg je dit. We zijn er mee bezig hoe we jonge mensen naar Schiermonnikoog kunnen krijgen.'

Want een eiland zonder jonge mensen wordt volgens Van Gent 'een soort openluchtmuseum'. 'En dat willen we niet zijn.'

Perspectief bieden

De gemeente werkt er volgens de burgemeester hard aan om meer jonge mensen binnen te halen en perspectief te bieden. Op een baan, maar ook als het gaat om woonruimte.

'We gaan samen met de woningcorporatie nieuwe woningen bouwen, daar zijn al vergevorderde plannen voor. We investeren in ons onderwijs, sinds januari hebben we kinderopvang op het eiland. Allemaal zaken om te faciliteren dat mensen hier kunnen werken, wonen en leven op dit prachtige eiland.'

