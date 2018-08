Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zoeken nieuwe 'handjes' in Westerwolde

Excursies begeleiden in een bos, voor gastheer spelen op beurzen of met een groep kinderen op zoek gaan naar waterbeestjes. Als dit soort activiteiten je aanspreekt, dan zijn Staatbosbeheer en Natuurmonumenten op zoek naar je.

In Westerwolde kampen de natuurorganisaties namelijk met een vrijwilligerstekort.

Liefde voor de natuur

Door samen op te trekken hopen Staasbosbeheer en Natuurmonumenten de kleine kern vaste vrijwilligers te kunnen uitbreiden. Volgens boswachter Renée Nitters van Natuurmonumenten hoeven de nieuwe vrijwilligers niet alle ins en outs van de natuur te kennen.

´Het belangrijkste is dat mensen lol in het vrijwilligerswerk hebben en enige algemene kennis van flora en fauna. Je hoeft echt niet alle planten en dieren te kennen. De bereidheid om het te leren is net zo belangrijk. Liefde voor de natuur en dat met enthousiasme over willen brengen aan anderen vinden we als boswachters het allerbelangrijkste.'

Ondernemers

Beide organisaties willen het activiteitenaanbod in Westerwolde graag uitbreiden met bijzondere arrangementen met ondernemers uit de omgeving. De vrijwilligers worden actief betrokken bij de ontwikkeling ervan.

Vrijwilligers worden afwisselend ingezet bij activiteiten van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten.