'Vrouwen bloot, handel dood' of 'Hoe heter, hoe beter'?

Met deze hitte geldt onder marktkooplui het gezegde: 'Vrouwen bloot, handel dood'. Maar klopt dat ook? Verslaggever Sven Jach zocht het uit en komt misschien wel op de heetste plek van Groningen.

Normaal gesproken kan er geen marktkraam meer bij op de Vismarkt in Stad. Maar met deze tropische temperaturen zijn de lege plekken op twee handen te tellen. 'Sommigen zijn ook gewoon met vakantie hoor', zegt marktkoopman Harm-Jan Pasma.

Hoornse Plas

Toch geldt de tegeltjeswijsheid ook voor de marktlieden in Stad. 'Met dit weer zitten de meeste mensen aan de Hoornse Plas en hebben ze andere dingen te doen', zegt collega marktkoopman Jan Aal. 'En dan is onze handel inderdaad dood.'

In de sauna

Op de markt dus minder kramen en minder klanten. Hoe zou het met dit weer zijn bij een ander hete plek; de sauna?

'De temperaturen zijn wel erg hoog, dus voor een bezoek aan de sauna en een verwarmd bad is het wel erg warm', zegt Mireille Oosterlaar van Fontana Resort Bad Nieuweschans.

Desondanks dobberen er gasten in het zoutwaterbad van 34 graden en is de handel niet dood. Oosterlaar: 'Gelukkig zijn er genoeg gasten die het heerlijk vinden om hierheen te komen.'

Zin in seks

Met deze temperaturen schijnt het ook te zijn dat we meer zin krijgen in seks. Maar is dat ook echt zo? Daarvoor gaan we naar misschien wel het heetste plekje in Groningen; een seksclub.

'Als het zonnetje gaat schijnen, dan denken de mensen ergens aan en dan komen ze naar ons', zegt eigenaar Diana van Lady Butterfly in Kropswolde. In de club zijn genoeg koele ruimtes en staat de airco aan.

'Daarnaast krijgen we ook nieuwe klanten die hier in de buurt op de camping staan', zegt Diana. Voor haar portemonnee geldt dus: 'Hoe heter, hoe beter'.

