Burgemeester Westerwolde: 'We volgen het, maar hebben geen opvatting' Burgemeester Klaassen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Dat Musselkanaal en Onstwedde met Westerwolde willen herindelen is mooi, maar de nieuwe gemeente geeft er geen mening over. Dat zegt burgemeester Leendert Klaassen in een reactie op de actie van Dorpsbelangen Musselkanaal.

Geschreven door Martijn Folkers

Verslaggever

'Het gaat over de positie van Stadskanaal', zegt hij. 'We volgen de discussie nieuwsgierig, maar hebben er geen opvatting over.' 'Het is natuurlijk wel leuk' Volgens Klaassen richt Westerwolde zich op de opbouw van haar eigen nieuwe gemeente, die sinds begin dit jaar bestaat. Hij verwacht niet dat Westerwolde onderwerp van gesprek zal zijn van een nieuwe herindeling met Stadskanaal, ook al is dat de wens van een aantal Knoalster dorpen.

'Het is natuurlijk wel leuk dat deze dorpen bij Westerwolde willen horen', lacht hij. Discussie heropend Dorpsbelangen Musselkanaal heropende de discussie rondom de gemeentelijke herindeling. Volgens voorzitter Ben Schomaker willen de inwoners van Musselkanaal liever bij Westerwolde horen dan bij Veendam en Pekela. Eerder liet dorpsvereiniging OCREA uit Onstwedde die mening ook al horen. Lees ook: - Knoalster dorpen willen herindeling met Westerwolde