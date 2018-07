Deel dit artikel:











'Good guy' Mollema derde in Surhuisterveen; Tourwinnaar Thomas eerste Mollema op het podium (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord) Een kopgroep met Slagter en Mollema (Foto: Jonathan Ploeg/RTV Noord) Dumoulin, Thomas en Mollema op het podium (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

Bauke Mollema is als derde geëindigd in de Profronde van Surhuisterveen. Tourwinnaar Geraint Thomas kwam in het Friese dorp als eerste over de finish.

Tom Dumoulin plaatste zich tussen Thomas en Mollema in als tweede in de uitslag. Er waren zo'n veertigduizend toeschouwers naar Surhuisterveen gekomen, negenduizend meer dan een jaar eerder. Laurens ten Dam, geboren in Zuidwolde, brak bij een valpartij zijn sleutelbeen. 'Good guy' Mollema Thomas had lovende woorden over voor Mollema. 'We wonen beiden in Monaco en trainen ook wel eens samen. Hij is een good guy. Mollema is erg sterk, maar hopelijk voor mij wordt hij niet té sterk.' Mollema met zijn dochtertje (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord) De hond van Dumoulin Dumoulin, dit jaar tweede in Giro en Tour, blijkt een connectie met het Noorden te hebben. 'Mijn hond komt hier vandaan. Er zitten hier een paar heel goede fokkers van witte herders', zegt de Limburger met een lach. Overwinning Merx Peter Merx uit Warfhuizen won aan het eind van de middag de koers voor elite en beloften in Surhuisterveen.