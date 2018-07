Deel dit artikel:











Ambulancezorg Groningen trekt ruimere jas aan Ambulances in het nieuwe pand (Foto: Ambulancezorg Groningen)

Ambulancezorg Groningen heeft dinsdag een nieuwe ambulancepost aan de Gotenburgweg in Stad in gebruik genomen. Daar is plaats voor onder meer honderd ambulancemedewerkers, zestien ambulances en twee motoren.

Het nieuwe onderkomen was nodig omdat de twee ambulanceposten aan de Kastanjelaan en de Sontweg gedateerd en te klein zijn. Twee keer zo groot De Gotenburgweg biedt meer dan twee keer zoveel ruimte. 'De keuze om naar de Gotenburgweg te gaan, was dus snel gemaakt', stelt Bert Benthem, directeur van Ambulancezorg Groningen. In de post aan de Kastanjelaan blijven voorlopig nog wel enkele ambulances staan. Aan de Sontweg verdwijnen ze allemaal. Verbouwing hoofdkantoor Ambulancezorg Groningen meldt verder dat de verbouwing van het hoofdkantoor ook begint. Die klus is naar verwachting in de herfst afgerond.