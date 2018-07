Burgemeester twitterrel komt naar Groningen

Burgemeester Wil Houben van de Limburgse gemeente Voerendaal komt voor een bezoek naar onze provincie.

Dat meldt De Limburger.

Houben werd uitgenodigd door burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond, naar aanleiding van een tweet die zorgde voor verontwaardigde reacties. De bedoeling is dat het bezoek medio september plaatsvindt.

Wat schreef Houben?

'Ik snap niet hoe heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen. De Limburgse kolen zijn er destijds tot de laatste kuubs uit geroofd!', schreef Houben op Twitter.

'Onbetamelijk'

Van Beek reageerde fel op die tekst. 'Ik vind dit onbetamelijk. Daarom heb ik hem uitgenodigd voor een werkbezoek. Om vooral eens zelf te kijken en te luisteren wat hier aan de hand is. En hem wellicht op andere gedachten te brengen.'

'Dat een burgemeester vanuit een andere regio dit soort woorden uitspreekt, dat vind ik werkelijk een grof schandaal', zei Van Beek maandagmiddag op Radio Noord.

'Hebben Groningers de mijnschade bekeken?'

Houben heeft de uitnodiging nu geaccepteerd.

'Ik zal ze meteen vragen of zij in het verleden al eens naar de mijnschade zijn komen kijken, de gevolgen van de overstromingen van de Maas en de gevolgen van de zware aardbevingen in onze provincie', meldt hij aan dagblad De Limburger.

