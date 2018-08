'Het is crisis bij de boeren'

De droogte is een groot probleem voor de boeren. 'Het is droger dan het ooit geweest is. De oogst gaat kapot en dat zorgt voor een crisis bij de boeren', zegt LTO-voorzitter Marc Calon.

De boeren kunnen niet beregenen, omdat we door de droogte zuiniger moeten zijn met het water en het water is brak. Dat houdt in dat het te zout is. 'Er zijn boeren die dit jaar niet of nauwelijks kunnen oogsten.'

Wat moet er gebeuren?

Er zijn drie maatregelen nodig, volgens LTO: meer en langer beregenen, voedergewassen telen die in de winter aan het vee gevoerd kunnen worden en mest moet langer uitgereden kunnen worden. 'Dit zijn de belangrijkste maatregelen, maar we hebben heel pakket.'

Door de droogte groeit het gras momenteel niet en is het vee al begonnen aan de wintervoorraad. 'Zo hebben wij een oproep aan de Waterschappen dat boeren zo lang mogelijk mogen beregenen, desnoods 's nachts.' Mogelijk komt er verbod, omdat door de droogte we zuiniger moeten zijn met het water. De waterschappen gaan over dat verbod. 'We kunnen niets tegenhouden, de waterschappen zijn de baas erover. Maar als we niet meer mogen beregenen is dat een ramp voor de boeren.'

'Dat betekent dat er helemaal geen voorraad is voor de winter en zonder wintervoer zullen er dieren geslacht moeten worden anders sterven ze van de honger.' In Duitsland zijn er al koeien naar de slacht gebracht vanwege te weinig voer.

Extreme situatie

Gisteren heeft Calon crisisoverleg gevoerd over de problemen bij boeren. 'We zijn van plan om dit nu elke twee weken te doen. We moeten nu wel maatregelen nemen, want dit is echt een extreme situatie.'

Volgens de LTO-voorzitter zijn sommige boeren tegen deze omstandigheden wel verzekerd. 'Maar de premie hiervoor is echt heel hoog, omdat de overheid er 21 procent over heft. De Nederlandse overheid is de enige overheid die dat doet. Wij roepen op om dat niet meer te doen, zodat meer boeren zich kunnen verzekeren.'

In Groningen zorgt de droogte tot nu toe voor minder problemen dan in de rest van Nederland. 'Je ziet wel dat hier de aardappels dood gaan, maar dat valt in het niet met de situatie in oost-Brabant en Gelderland. Daar hebben ze een slecht voorjaar gehad met veel regenen en nu de immense droogte. Voor die boeren is het een regelrechte ramp.'

Goed bereikbaar

Minister Carola Schouten heeft vakantie, vanwege het zomerreces in de politiek, maar is volgens Calon heel goed te bereiken. 'Ik heb gisteren heel veel met haar lopen sms'en en haar ministerie is druk bezig met Brussel. Ze denken mee, alleen de druk mag wel worden opgevoerd.'

