LTO: 'Boeren hebben crisismaatregelen nodig door droogte'

Boeren hebben last van de droogte (Foto: Jannes Wiersema)

De huidige droogte in Nederland moet leiden tot crisismaatregelen voor boeren en tuinders. Dat stelt land- en tuinbouworganisatie LTO.

'De gewassen sterven op het land als ze geen water krijgen', zegt LTO-voorman Marc Calon tegen de NOS. 'Waterschappen moeten toestemming geven om meer en langer te beregenen.'

Wat moet er gebeuren?

Er zijn drie maatregelen nodig, volgens LTO: meer en langer beregenen, voedergewassen telen die in de winter aan het vee gevoerd kunnen worden en mest moet langer uitgereden kunnen worden.

Door de droogte groeit het gras momenteel niet en is het vee al begonnen aan de wintervoorraad.

'Dat betekent dat er helemaal geen voorraad is voor de winter en zonder wintervoer zullen er dieren geslacht moeten worden anders sterven ze van de honger.'

Reactie ministerie

'We staan welwillend tegenover verzoeken waar we met praktische maatregelen kunnen helpen en als regels knellen, dan kijken we daarnaar', zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw tegen de NOS.

'Als het gaat om financiële compensatie voor de gevolgen van het weer: dat zit er niet in. Daar kunnen boeren zich tegen verzekeren.'

