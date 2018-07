Kemkers vindt geldschieter voor schaatsploeg Wüst

Gerard Kemkers keert terug in het schaatsen. Hij wordt verantwoordelijk voor het talentenprogramma van de nieuwe ploeg van Ireen Wüst.

Kemkers was bij FC Groningen in dienst als manager Topsport en Talentontwikkeling. De realisatie van het Topsportzorgcentrum was zijn voornaamste werk. Tot de officiële opening daarvan is hij nog verbonden aan de eredivisionist. Op 1 november gaat hij aan de slag bij het nieuwe schaatsteam.

De partij die Kemkers steunt is de Enschedese investeringsmaatschappij Infestos.

Kolder wordt hoofdcoach

Peter Kolder wordt de hoofdcoach van het team rondom Wüst. De Beertster werd een paar weken geleden benaderd door Kemkers.

'Gerard vindt dat talent in Nederland beter begeleid moet worden. Hij had een partij gevonden die hem daarin steunt en zo is het begonnen. Het gaat zeker niet alleen om het schaatsen, maar in deze tak van sport willen we wel een begin maken. Het is de bedoeling dat talenten uit allerlei sporten aan bod komen', vertelt Kolder.

Marcel Bosker

Hij wordt onder meer trainer van van Marcel Bosker. De Groninger werd derde op het WK allround. Ook Olympisch kampioene Esmee Visser behoort tot de nieuwe formatie die in totaal uit zeven schaatsers bestaat.

Lees ook:

- Kemkers over vertrek bij FC Groningen: 'Ik wil wat kunnen betekenen'