Camera's moeten branden in Hoogezand een halt toeroepen

In de wijk Noorderpark in Hoogezand komen camera's om de brandstichting daar een halt toe te roepen. Volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft het voorkomen van nieuwe branden de eerste prioriteit.

Dit weekend gingen in de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand een auto, bedrijfsbus en een container in vlammen op. Een paar dagen eerder brandde er ook al een auto.

De burgemeester sprak dinsdagavond met ruim tachtig buurtbewoners in wijkcentrum De Kern. 'De onrust is groot. Mensen zijn erg bezorgd, slapen slecht en zijn boos. Daarom willen we in de eerste plaats de branden stoppen. Het opsporen van de dader staat op nummer twee.'



Meer toezicht

De branden van de afgelopen dagen hebben volgens Hoogendoorn het karakter van een 'serie branden'. Daarom wordt het toezicht door de politie in de wijk 'fors' geïntensiveerd. Dat is besloten na overleg de driehoek, het overleg tussen burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie.

In de praktijk betekent dat meer blauw op straat: herkenbare surveillancewagens, maar ook cameratoezicht. De camera's worden op verschillende plekken in de wijk geïnstalleerd.

Lefier

Ook woningcorporatie Lefier moet zorgen voor extra veiligheid. De corporatie gaat particuliere beveiligers inhuren die rondes gaan lopen in de wijk. Lefier beloofde eerder al camera's te installeren in de portieken en gangen van flats, dat is tot op heden nog niet gebeurd.

De gemeente heeft bewoners van de wijk opgeroepen om 'extra alert' te zijn. Verschillende buurtbewoners hebben al een buurtwacht opgericht, en de buurt verenigt zich in 'app-groepen' om elkaar op de hoogte te stellen.



'Waarom nu pas?'



Hoewel de media niet welkom waren op de bijeenkomst in Hoogezand sprak RTV Noord met diverse buurtbewoners, voorafgaand en na het samenkomen. Een veelgestelde vraag: waarom komt er nu pas actie?

Die vraag kreeg burgemeester Hoogendoorn, afgelopen maand geïnstalleerd, ook te horen in de zaal. 'Ik snap de beleving van de bewoners, maar het is niet zo dat er bij eerdere incidenten niets is gedaan. Dat is allemaal onderzocht, maar daar was minder een patroon in te ontdekken. Nu dat wel zo is geven we er een andere prioriteit aan.'



