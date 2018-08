'Ik ben geen held, maar voor het gezin was ik een engeltje'

Frank Huisman was samen met zijn vrouw een wandeling aan het maken langs de rivier in de Franse Jura. Onderweg stopten ze bij een kiezelstrandje en zaten daar samen met een Frans gezin. De rust werd bruut verstoord, toen de drie kinderen in de rivier dreigden te verdrinken.

Frank Huisman bedacht zich geen moment en sprong het water in. 'We hadden het vermoeden dat het meisje van een jaar of zeven in de problemen was gekomen door de sterke stroming. Haar oudere broertjes (10 en 14 jaar) probeerden haar te helpen, maar kwamen ook in de problemen.' De vader van de kinderen ging ook het water in, maar durfde niet verder dan zijn middel erin te gaan.

'Je doet het gewoon'

Tot zijn borst ging Huisman het water in. Zo kon hij met de voeten op de grond één voor één de kinderen uit het water trekken. 'Ik heb er geen moment aan gedacht dat het misschien ook gevaarlijk voor mij was, je doet het gewoon.' Het laatste kind dat Frank Huisman uit het water trok was aardig uitgeput. 'Die heeft vermoedelijk een tijdje zijn zusje bovenwater moeten houden. Dus die was echt wel even dizzy toen ik hem aan de krant trok.'

Nadat Huisman het gezin gerustgesteld had, zijn ze verder gegaan met de wandeling. 'We gaan ervan uit dat het nu goed is. Ze zullen wel geschrokken zijn. Na afloop kregen we heel veel merci's.

'Ik ben geen held'

Hij ziet zichzelf niet als een held. 'Maar voor het gezin was ik een engeltje. Na afloop heeft Frank Huisman met zijn vrouw nog lang over nagedacht wat er was gebeurd als hij er niet was geweest. 'Het hele gezin kon gewoon niet zwemmen en ze hadden de stroming onderschat. Er was dan niemand geweest om hulp te vragen. Ik weet niet wat er dan was gebeurd.'

Wildervank

Frank Huisman en zijn vrouw wonen in Wildervank. Door de Facebook van zijn vrouw heeft hij alle reacties over zijn heldendaad gelezen. De familie blijft nog tot zondag in Frankrijk en rijdt daarna door naar Italië.