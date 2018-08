Rondje Groningen: Oldambt wil Erik wel als burgemeester

De column van onze Erik Hulsegge afgelopen zondag gelezen, waarin hij solliciteert naar het burgemeesterschap van Oldambt? Daar zijn ontwikkelingen in.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Ganzen zijn de baas 's ochtends

En dus rijd je daar gewoon omheen. Wat helaas niet iedereen doet.

2) Groningen vergelijken met Limburg qua gas



Kor doet het in een video.

3) FC Groningen middenmoot-geliefd

Behalve de prijzen van seizoenstickets, eindigt FC Groningen ook precies in de middenmoot van 's lands populairste Eredivisieclubs.





4) Haasje



Een stukje Waterschapsheuvel (of Watership Down) in het echt.



5) Rainbowmaker



:-)



6) Very drunk

Deze beelden van een beschonken voorbijganger op RTV1 kwamen op Dumpert terecht. Topcomment op dit moment: 'Handig zo'n accent, kan nooit iemand merken dat je eigenlijk straalbezopen bent.'

7) Twee keer Wadapartja

Hipstertentjes in Groningen breiden uit. Eerder meldden we in deze rubriek al dat pizzeria Buurman & Buurman een nieuw filiaal elders in Stad opent; nu opent Wadapartja een tweede toko... op Zernike.

Het tentje heeft een grappige kaart trouwens:

8) Het bleef nog lang onrustig in Venlo

In de zomer kan niemand om onze FC heen.

9) vv Gorecht zoekt een lijnenkalker

Hou je van wandelen in de frisse lucht? Misschien is deze vacature bij vv Gorecht dan iets voor je: lijnenkalker. Een term die je niet elke dag hoort, nietwaar? Je bent eigen baas en hoeft niet eens lid te zijn van de vereniging.

10) Al 50 jaar bij de baas

Jan van Heerde is al 50 jaar werkzaam bij de Rabobank in Uithuizermeeden. Hij is 65 dus hij werkte al voor de bank toen hij vijftien was. Hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Vandaag werd hij in het zonnetje gezet.

11) Geef Friesland maar Engels als voertaal

Friesland wil toeristen uit Amsterdam trekken door zichzelf 'de Lake District' te noemen. Een tourbus moet dagjestoeristen meenemen naar onze westerburen. Wethouder Joost van Keulen van Groningen vindt er iets van.

12) Ultieme studentengids voor stad Groningen

Of inburgeringscursus, hoe je het wil noemen.

13) Oldambt wil Erik ook!

De column van Erik Hulsegge gelezen zondag, waarin hij een gooi doet naar het burgemeesterschap van Oldambt? Oldambt wil wel, schrijft ze op Facebook. En nu...?

14) Ten slotte: vergeten groenten

