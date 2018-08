Oorzaak branden Schier nog niet vastgesteld; sterk vermoeden brandstichting blijft

De politie en brandweer gaan ervan uit dat een aantal branden op Schiermonnikoog is aangestoken.

Er is dinsdag onderzoek gedaan naar de oorzaak van de branden die vorige week het eiland hebben geteisterd. De luchtvochtigheid op het eiland, de locaties en tijdstippen van de vuurhaarden maken het onwaarschijnlijk dat alle branden vanzelf zijn ontstaan.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er wordt gedacht aan opzet of onoplettendheid. Hoeveel branden er zijn aangestoken is nog niet vast te stellen.



Brandstoffen

De politie is op zoek naar bewijs van brandstichting. Met een hond is tijdens het onderzoek gezocht naar brandstoffen. Of daarbij iets gevonden is, kan de politie nog niet zeggen om het onderzoek niet in de weg te zitten.

Vrijdag sprak de brandweer al uit dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dat is echter moeilijk te achterhalen vanwege de felheid van de vlammen tijdens de droogte. Daarnaast liet de gemeente weten extra te surveilleren met agenten op het eiland.



Vijf branden in twee dagen tijd

Donderdag brandde bij de Westerplas een groot stuk natuurgebied af. Vervolgens waren er vrijdag weer vier branden op het eiland waaronder vlakbij de vuurtoren en de Berkenplas.

