Nieuwe toekomst Oosterhouw begint met Zwarte Zielen (Foto: RTV Noord/René Walhout) De huidige bewoner Christiaan Klasema (Foto: RTV Noord/René Walhout)

Een paleisje op het Hogeland. Dat is de 19e eeuwse notariswoning Oosterhouw aan de hoofdstraat in Leens. Tot zijn dood in 2003 woonde dichter C.O. Jellema er samen met de Groninger tuinarchitect Klaas Noordhuis. Nu moet het een culturele 'hotspot' worden. Zo is er komende zondag een bijzonder festival: Het Zwarte Zielen Festival.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

'Het heeft vier jaar te koop gestaan maar er kwam geen enkel bod,' vertelt de huidige bewoner Christiaan Klasema. Theatermaker en kunstenaar Klasema is weduwnaar van de vorig jaar overleden Klaas Noordhuis en woont inmiddels al weer jaren op Oosterhouw. Hij wil dat het een culturele bestemming krijgt. 'De basis moet een cultuurprogramma zijn om Groningse cultuur te promoten en ik ga vier kamers maken waar schrijvers en kunstenaars een tijdje kunnen werken en wonen.' De somberheid vieren Het afgelopen jaar zijn er op Oosterhouw al een aantal culturele evenementen gehouden. Organisator daarvan is de jonge ondernemer Wilbert van de Kamp. Ook het Zwarte Zielen Festival komt uit zijn koker. 'Zwarte zielen is een talige grap van Wilbert,' vertelt Klasema. 'Alles moet maar over vrolijk zijn maar er is meer dan alleen vrolijkheid. Laten we de somberheid vieren. Daarmee kan je vaak beter contact met elkaar krijgen.' Snackbar en Chinees Bezoekers van het festival wordt het bepaald niet gemakkelijk gemaakt. Zo zijn er geen hippe foodtrucks, maar wordt het publiek met trek doorverwezen naar een snackbar en Chinees in de buurt. En met het kopen van een kaartje ben je tot vreugde van Klasema nog niet klaar. 'Bezoekers moeten allemaal tien kruiwagens met zand rijden. Dat is voor de vijver, die wil ik vervangen voor een podium en daarom moet er vijftien kuub zand ingestort worden.' Zwarte Zielen Festival gewoon feest Behalve deze ongemakken is het Zwarte Zielen Festival gewoon een feest met live muziek en theater. 'Ik verwacht dat het een heel leuk feest wordt. Vorig jaar was het een hoogtepunt dus iedereen heeft er zin in,' zegt Christiaan tot besluit.