Vakantie begonnen: minder waterverbruik, maar het blijft opletten

Het drinkwaterverbruik in Groningen is vrijwel weer op normaal niveau. Waterbedrijf Groningen merkt dat de vakantieuittocht is begonnen.

'Dit zien we terug in de verbruikscijfers', zegt woordvoerder Eveline Corbeel. 'Tijdens de hittegolf van vorige week hadden we in de stad Groningen een uurverbruik van 2600 m3. Gisteravond zaten we op 2068 m3 per uur. Normaal is het gemiddelde uurverbruik in de stad ´s zomers 2100 m3.'

Het waterverbruik per uur in m3 in de avond (stad Groningen)



Provincie

Ook in de provincie Groningen is het verbruik in vergelijking met vorige week gedaald, al is het nog steeds hoger dan in een normale zomer.

Corbeel: 'Vorige week hadden we in de provincie een verbruik van 6400 m3 per uur. Gisteravond lag het uurverbruik op 4800 kuub, nog altijd meer dan het gemiddelde uurverbruik van 4200 m3 in een normale zomer.'

Het waterverbruik per uur in m3 in de avond (provincie Groningen)



Verlaagde leidingdruk

In verband met de aanhoudende droogte besloot het waterbedrijf vorige week de leidingdruk te verlagen.

Deze maatregel was nodig om ook tijdens de piekuren aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Tegelijk werd het publiek opgeroepen zuinig te zijn met water, bijvoorbeeld door voorlopig te stoppen met het besproeien van de tuin.

Nog steeds: zuinig met water

Hoewel het verbruik dus is gedaald naar gemiddeld niveau, betekent dat niet de leidingdruk ook weer wordt verhoogd.

Corbeel: 'Het blijft voorlopig droog, dus zuinig aan met water blijft voorlopig het devies.'

