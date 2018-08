Gronings zomerbier vliegt de deur uit: 'Het is aanpoten'

Het is zwoegen voor de Groningse bierbrouwers. De brouwers zien hun voorraden witbieren en andere lichte bieren snel slinken. Één biertje is zelfs al op, nog voordat augustus van start is.

'Het gaat er heel hard doorheen', zegt Eric Staal van Brouwerij Groninger. 'De vraag is heel erg toegenomen en de bestellingen worden steeds groter. Ons Weizen bier verkoopt zeventig procent meer dan twee maanden geleden.'

'Het is wel aanpoten ja', onderstreept Kasper Hiddema van Baxbier. 'Er is meer vraag naar lichtere bieren. Dat is sowieso al de trend, maar het weer zal ook zeker meespelen.'

Als het weer aanhoudt...

Voor moeilijkheden door het weer in juli staat Baxbier nog niet. 'Je bouwt in de maanden voor de zomer voorraden op en dan ga je al wat hoger zitten dan normaal. Als we van tevoren zien dat er een tekort dreigt, kunnen we bijbrouwen en hebben we in vier weken een nieuwe batch. Maar als het weer tot half september zo is, ja, dan hebben we wel een probleem.'

Duitse toeristen vinden lokale bieren heel interessant Eric Staal - Brouwerij Groninger

Net wel of net niet redden

Bij brouwerij Martinus uit Stad gaat het er vergelijkbaar aan toe. 'De zomer komen we wel door, maar de nazomer wordt lastig', zegt Martijn Sierstra.

Een van de lichtere soorten bier van de brouwerij is al op. Bij een andere soort duurt het niet lang meer. 'Vorig jaar deden we bijna tot de winter met ons witbier. We gaan het nu net wel of net niet redden.'

Duitse toeristen

Staal, wiens bieren groot het woord Groninger op zijn etiketten heeft staan, zegt te weten waarom de brouwer zo snel door zijn gerstenat heen gaat.

'Door het warme weer komen er veel toeristen naar Nederland, dat kunnen we merken. Duitse toeristen vinden lokale bieren heel interessant. Dan gaat het snel.'

