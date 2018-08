Lopend Vuur: Laagopgeleiden moeten eerder met pensioen kunnen gaan

Iemand die laagopgeleid is, zou eerder moeten kunnen stoppen met werken dan iemand die hoogopgeleid is.

Daarvoor pleiten onderzoekers van het demografisch instituut Nidi in een gisteren verschenen studie.

Volgens de studie zijn laagopgeleiden op drie vlakken in het nadeel: ze werken het langst, ze doen het zwaarste werk én hun levensverwachting is het laagst.

