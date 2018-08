Vliegtuigje onderschept door twee F-16's boven Wagenborgen

Een licht vliegtuigje is woensdagochtend onderschept door twee F-16's boven Wagenborgen. Dat gebeurde rond 11.00 uur in de ochtend.

Dat bevestigt Sidney Plankman, woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht. 'Het waren twee F-16's die op de terugweg waren naar Leeuwarden.'

Geen transponder

'Ze werden door de militaire luchtverkeersleiding gevraagd om ergens te kijken, omdat ze iets zagen waar geen transponder op zat. Maar ze zagen wel een radarcontact.' Een transponder is een onderdeel waarmee vliegtuigen informatie doorgeven over hun locatie, hoogte en snelheid.

Eenmotorig vliegtuigje

'De F-16's zijn daar naartoe gevlogen, en hebben een eenmotorig vliegtuigje gezien. Daar zijn ze heel even naast gaan vliegen. Het vliegtuigje heeft zijn transponder aangezet, en was toen herkenbaar. Daarop vlogen de F-16's verder naar Leeuwarden', zegt Plankman.

'Ik durf niet precies te zeggen waar de missie was, waarvan ze op de terugweg waren. Het kan in de buurt van de Marnewaard zijn geweest, maar wij vliegen eigenlijk over heel veel gebieden. Ook boven Duitsland. Maar de vliegtuigen kwam in ieder geval van de vliegbasis Leeuwarden.'

Vliegen op de staart

Op de vraag of het eenmotorige vliegtuigje niet te langzaam vloog voor een F-16, zegt Plankman: 'Ik durf niet te zeggen met welke snelheid, maar het klopt dat die een stuk langzamer vliegen. Een F-16 kan er eventjes in een soort stall mode naast blijven hangen.'

'Maar dat moeten ze niet al te lang doen', vervolgt Plankman. 'Dan gaan ze in een vrij vreemde hoek, met de punt omhoog vliegen. Wij noemen dat vliegen op de staart.'

Rapport

'Na afloop van dit soort incidenten wordt er altijd een rapport opgesteld, met wat de piloten gezien hebben. Dat wordt doorgespeeld aan de autoriteiten. Wat daarmee gebeurt, durf ik niet te zeggen.'

'Zulke incidenten gebeuren af en toe. Ik denk niet dat de mensen in het vliegtuigje dit bewust doen. Wij zijn er voor de veiligheid van iedereen. Als wij zoiets zien, gaan wij erop af', besluit Plankman.