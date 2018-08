Deel dit artikel:











'Mozart, Bach, Coldplay of toch improvisatie?' (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

Een concert aan je ziekenhuisbed? Dat vond vandaag plaats in het UMCG. Patiënten kregen niet alleen klassieke muziek voorgeschoteld, maar ook Coldplay of The Beatles. 'Het is heel bijzonder om hier, in het UMCG, te mogen spelen', zegt muzikant Maaike van der Linde.

Wegens het succes van vorig jaar, vindt er dit jaar weer het Peter de Grote Festival plaats.

Violiste Krista Pyykönen, fluitiste Maaike van der Linde, violiste Beste Sevindik, cellist René van Munster en violist Guillem Cabré Salagre van het Prins Claus Conservatorium brengen gedurende acht ochtenden het festival naar patiënten op twee chirurgische afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Positieve invloed Muziek kan helend werken en een positieve invloed hebben op herstel na een operatie, en het reduceren van pijn, angst en spanning van patiënten. De musici improviseren persoonsgericht en spelen daarnaast repertoire voor patiënten en hun verpleegkundigen. 'Ik ben heel enthousiast over dit initiatief', zegt verpleegkundige Hanneke van der Wal. Meten is weten Maar werkt muziek ook echt bij de genezing van de patiënt? 'Meten is weten en dat willen we ook echt hard maken. Als je iets kan doen om die pijn en angst weg te nemen zonder medicatie, dan zorg je daarvoor. We meten het door te vragen aan de patiënt naar de pijn. En tot nu toe zien we afname', zegt Van der Wal. Volgens haar is de kracht van de muziek dat je het met elkaar deelt. Intiem Maaike van der Linde speelt op de dwarsfluit. 'Het is ontzettend fijn dat je als musici echt een verschil kan maken.' De concerten zijn volgens haar heel intiem, omdat ze alleen voor de patiënt spelen. 'Ik vind dat echt heel fijn, omdat je alleen contact hebt met de patiënt. Zij hebben veel stress en we hopen dat we hen wat rust kunnen brengen en voor verlichting kunnen zorgen. 'Echt fantastisch' Cellist René van Munster valt Van der Linde bij. 'Het is echt fantastisch om te doen. Op deze manier kunnen we een stukje terug geven aan de maatschappij.' Lees ook: - Peter de Grote Festival: zit er een nieuwe Janine Jansen tussen?