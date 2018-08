Boer heeft aardappelen 'zoals ze horen' door ondergronds watersysteem

Aardappelen om blij van te worden. Ondanks de droogte zijn de aardappelen van boer Pieter Noordam uit Borgsweer perfect. Dat komt door een speciale proef van het Waddenfonds. 'Zo horen ze te zijn', constanteert de boer als hij de geïrrigeerde piepers bekijkt.

Vijf jaar geleden stapte Noordam in de proef om een deel van zijn aardappelen te irrigeren met behulp van een ondergrondse waterbel. Hij mag geen oppervlaktewater gebruiken, om verspreiding van aardappelziekte bruinrot tegen te gaan.

Klein en niet rond

In het najaar en de winter wordt regenwater in de grond gepompt. Door middel van drains wordt het in de zomer teruggehaald. Zo krijgt elke aardappelplant voldoende water.

De resultaten zijn duidelijk. Op het veld dat wordt geïrrigeerd vanuit de waterbel zijn de aardappelen goed van vorm en hebben de ideale grootte, volgens de boer. Een behoorlijk verschil met het 'gewone' aardappelveld ernaast. De piepers zijn klein en niet mooi rond.

Heel mooi bij droogte

Hoewel het de oplossing lijkt, is het irrigatiesysteem niet makkelijk toepaspaar. Het is een flinke klus om de drainage in alle velden aan te leggen. Bovendien is het systeem met regendetectoren duur volgens Noordam. Er wordt gekeken naar mogelijkheden het goedkoper aan te leggen.

Het pompensysteem op het land van boer Noordam.

Tijdens de droogte deze zomer blijkt het systeem ideaal te zijn. In eerdere jaren waren de resultaten voor Noordam minder indrukwekkend.

Twee jaar geleden, een nat seizoen, leverde het niets op. In de jaren daarvoor was Noordam nog aan het experimenteren en mislukten zelfs de oogsten van het proefveld van een hectare. Als er nog meer droge zomers komen 'is dit een heel mooi systeem', zegt de boer.