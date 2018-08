Hypotheekadviseur: 'Hoogte van studieschuld neemt toe' en dat heeft gevolgen voor hypotheek

Door de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015 stijft de studieschuld van afgestudeerden de komende jaren. Die studieschuld heeft gevolgen voor de maximale hypotheek die je kunt krijgen als je een huis wil kopen.

Soms kan je door een studieschuld tienduizenden euro's minder aan hypotheek krijgen.

'De hoogte van de studieschuld neemt de laatste tijd toe', zegt Menno Kieneker van hypotheekshop Hereplein in Groningen. 'We zien tegenwoordig steeds vaker dat oud-studenten een lagere hypotheek krijgen door een hoge studieschuld. Het bedrag van de schuld varieert vaak heel sterk. Van een paar duizend euro, maar je hebt ze er ook bij zitten van 40- tot 60.000 euro.'

Aflostermijn

Op de vraag hoeveel iemand minder kan lenen voor een hypotheek als diegene een studieschuld heeft van 10.000 euro, zegt Kieneker: 'Het verschilt per inkomenscategorie, maar gemiddeld zo'n 30.000 euro.'

'Het grote verschil tussen 10- en 30.000 euro komt doordat de aflostermijn voor een studieschuld korter is dan voor een hypotheek. Daardoor ben je per maand relatief meer kwijt aan het aflossen van de studieschuld dan de hypotheek.'

Nieuwe leenstelsel

'Vanaf 2015 heb je het nieuwe leenstelsel, waardoor in principe iedereen die studeert een studieschuld heeft, tenzij je alles door je ouders laat betalen. Je ziet dat dit heel veel gevolgen kan hebben voor starters op de koopmarkt. Dat is heel vervelend. Wel is het zo dat de nieuwe norm soepeler getoetst wordt, omdat de aflostermijn langer is geworden', aldus Kieneker.

Studieschuld wegwerken

'Wij adviseren mensen om hun studieschuld weg te werken, of een woning te kopen die past bij de maandlasten van de hypotheek en de studieschuld. Maar dat valt in Groningen ook niet mee met de gestegen huizenprijzen', vervolgt Kieneker.

Niet geregistreerd bij BKR

'De studieschulden staan nu niet geregistreerd bij het BKR in Tiel. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat dit gaat gebeuren. Als ik mensen aan mijn bureau heb zitten voor een hypotheekadvies en vraag of ze een studieschuld hebben, zeggen ze wel eens 'nee'. Dat is op geen enkele manier te achterhalen', zegt Kieneker.

Wie heb je voor de gek?

Of hij hiermee de tip geeft dat mensen met een studieschuld niks moeten zeggen, zegt Kieneker: 'Wie houd je dan voor de gek, hé? Want als de normen zeggen dat het dan niet te doen is om het allemaal te betalen, maak je het jezelf wel erg lastig.'

'Mensen kunnen in de problemen komen als ze hun studieschuld niet opgeven bij hun hypotheekverlener. Met name bij hypotheken met nationale hypotheekgarantie. Die staat borg voor de hypotheek.'

Nationale hypotheekgarantie

'Op het moment dat mensen in financiële problemen komen, draagt de nationale hypotheekgarantie het verkoopverlies normaal gesproken. Maar als bij controle blijkt dat de studieschuld verzwegen is, zegt de nationale hypotheekgarantie: prima, ik betaal het tekort aan de bank. Maar die heeft wel het recht om het te verhalen op de schuldenaren', besluit Kieneker.