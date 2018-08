Zelf beveiligingscamera's ophangen, hoe ver mag je gaan?

Mag je zelf camera's ophangen om bijvoorbeeld de brandstichter van Hoogezand te betrappen? Volgens rechtendocent Aline Klingenberg van de Rijksuniversiteit Groningen is het gecompliceerd.

In Hoogezand gingen dit weekend een auto, bedrijfsbus en container in vlammen op. Een paar dagen eerder brandde er ook al een auto uit. De buurt is de wanhoop nabij en wil snel een oplossing.

Huishoudelijk gebruik

De dader betrappen met behulp van een beveiligingscamera? Een camera ophangen om je eigen huis of tuin te filmen is geen probleem. 'Dat is huishoudelijk gebruik', legt de rechtendocent uit. Maar zodra je de camera deels op de openbare weg, of tuin van de buren richt, wordt het moeilijker.

Als voorbeeld noemt Klingenberg een zaak die voor de Europese rechter kwam. Een man richtte een camera op de openbare weg, om erachter te komen wie zijn huis bekladden. Dat mocht niet, want hierdoor valt het filmmateriaal niet langer onder 'huishoudelijk gebruik'.

Dashcams mogen niet

Je mag je eigen huis of winkel wel beveiligen met camera's, maar dan moet je aan de regels van de privacywet voldoen. 'Je moet missschien een 'privacy impact assesment' doen; bewijzen dat je risico's goed hebt afgewogen en laat zien dat je je bestanden goed beveiligt.'

Als blijkt dat je niet aan die regels voldoet, kun je een stevige boete krijgen Aline Klingenberg - rechtendocent

'Als blijkt dat je niet aan die regels voldoet, kun je een stevige boete krijgen', zegt Klingenberg. Een dergelijke zaak is nog niet voor de rechter geweest.

Ook de steeds vaker gebruikte dashcams in auto's mogen absoluut niet. Als je mensen filmt, kun je daar een boete voor krijgen. 'We hebben er als burgers belang bij dat we niet overal worden gefilmd in de openbare ruimte.'

Op internet zetten

Voor opsporingszaken zijn beelden die zijn gemaakt door particulieren, ongeschikt. Je mag ze bijvoorbeeld niet op internet zetten. 'Dan speel je voor eigen rechter. Dat kan niet. Toch was de handhaving hierop niet erg streng de afgelopen jaren', zegt Klingenberg.

Waarom je niet voor eigen rechter moet spelen? Klingenberg noemt een zaak waarbij een winkelier beveiligingsbeelden online zette. Een dievegge was zo onder de indruk van de reacties daarop, dat ze zelfmoord pleegde. 'Dat is niet goed. We moeten er zorgvuldig mee omgaan. Daar hebben we de politie voor.'

De overheid hangt de beveiligingscamera's op in Hoogezand. Die hebben daarvoor meer bevoegdheden. Het is volgens Klingenberg goed dat de overheid het nu oppakt, zodat particulieren die verleiding niet meer voelen.

