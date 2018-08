Deel dit artikel:











Vreugde in Beijum: inwoners mogen 112.500 euro verdelen De Jaltadaheerd in Stad (Foto: Google Maps / Bewerking RTV Noord)

Het was dinsdag een goede dag voor vier bewoners aan de Jaltadaheerd in Groningen. In totaal mochten ze 112.500 euro verdelen.

De PostcodeStraatprijs van de Postcode Loterij viel namelijk op de postcode 9737 HJ. Eén van de winnaars kreeg naast een royaal geldbedrag ook de sleutels van een splinternieuwe BMW overhandigd. Twee wensen 'Wat is dit geweldig! Het grappige is dat ik twee wensen had: mijn financiële buffer aanvullen en nieuwe auto kopen', zegt winnaar Leonie. Waarschijnlijk wil ze de auto nog omruilen. 'Ik wil heel graag een Mini Cooper, dus ik ga kijken of ik die kan krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat ik val voor de BMW.' Super leuk In het begin was ze sceptisch, maar toen de vrouw van de Postcode Loterij al haar gegevens opnoemde, moest het wel kloppen. 'Toen werd ik echt heel enthousiast, echt superleuk.' Het bedrag zet ze op de rekening, want als zzp'er kun je volgens haar wel een buffer gebruiken. 'Ook al gaat er nog wel veel van het bedrag af door de belasting.'