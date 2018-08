Koopmans verruilt Donar voor Aris

Sjoerd Koopmans verlaat Donar om voor Aris Leeuwarden te gaan basketballen. De 21-jarige Groninger kwam in totaal drie seizoenen uit voor de huidige landskampioen.

De shooting guard/small forward speelde vanaf 2014 tot medio 2018 in Groningen en won in totaal twee landstitels, drie bekers en twee supercups. Tussendoor speelde hij nog een jaar in Spanje.

Ook voormalig Donar-speler Bas Veenstra speelt het komende seizoen voor de club uit Friesland. Hij kwam het afgelopen seizoen uit voor het Spaanse CB Zamora en was eerder deze zomer al gecontracteerd door de Friezen.

De selectie van Aris bestaat nu uit zeven spelers.