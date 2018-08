Aardbevingsnieuws juli 2018: 'Verwachtingen over versterkingen moeten worden waargemaakt'

De maand juli staat in het teken van het advies van de Mijnraad, dat 1.500 woningen in het aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Minister Wiebes is 'blij dat het nu helder is dat het veel veiliger wordt'.

Mijnraad: minister moet voldoen aan gewekte verwachtingen voor versterking

De Mijnraad kwam met het advies dat 1.500 woningen in het aardbevingsgebied sowieso moeten worden versterkt. Daarnaast moeten 7.900 woningeigenaren zelf de keuze krijgen of ze hun woning laten versterken of niet.

Bij 2.200 daarvan zijn versterkingsverwachtingen gewekt die waar moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn er zo'n 5.700 huizen die wel voldoen aan de strikte veiligheidsnorm, maar die binnen een onzekerheidsmarge vallen.

Minister Wiebes zei dat het advies zal worden opgevolgd. 'Ik denk dat dit het moeilijkste advies is geweest in de geschiedenis van de Mijnraad. Ik ben blij dat nu helder is dat het inderdaad veel veiliger wordt, dat was ook onze bedoeling.' Volgens secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad geeft dit advies weliswaar wat handvatten, maar blijven er nog veel vragen.

In september moet er duidelijkheid zijn over een nieuwe versterkingsaanpak voor de huizen in het aardbevingsgebied. De versterkingsoperatie kun je volgens minister Wiebes zien als 'versterking nieuwe stijl'. 'Dat moet je zien als: het gaat om veel minder huizen. Het gaat vaak ook om lichtere versterking', zegt Wiebes.

Oude schadegevallen hebben aanbod gekregen van NAM

Alle 6199 bewoners met openstaande schademeldingen hebben inmiddels een aanbod gehad van de NAM. Bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol is afgesproken dat de NAM de ruim zesduizend openstaande schademeldingen uiterlijk voor 1 juli zou afronden met een 'ruimhartig eindbod'.

Onderzoek naar kinderen in het aardbevingsgebied

In de Tweede Kamer zijn moties aangenomen over het welzijn en de belangen van kinderen in het aardbevingsgebied. 'Ik kan me heel goed voorstellen dat Groningse kinderen veel stress ervaren en bang zijn dat hun huis niet veilig is', zegt Kamerlid Tom Van der Lee (GroenLinks).

Los hiervan wordt er volgend jaar een 'jongerentop' georganiseerd over de aardbevingen. Vereniging Groninger Dorpen heeft daarvoor subsidie gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens de top bespreken vijfhonderd jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar verschillende thema's binnen de aardbevingsproblematiek met elkaar.

Overlastvergoeding van 250 euro

Iedereen met erkende schade door gaswinning heeft recht op een overlastvergoeding van 250 euro. Die kan nog hoger uitpakken voor mensen met meer dan 10.000 euro toegewezen schade. Zij krijgen het dubbele: vijfhonderd euro. De betrokkenen krijgen de overlastvergoeding niet automatisch op hun rekening gestort. Het moet eerst wel worden aangevraagd.

Ophef over tweet Limburgse burgemeester

'Ik snap niet hoe heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen. De Limburgse kolen zijn er destijds tot de laatste kuubs uit geroofd!' Die tweet van burgemeester Wil Houben (VVD) van de Limburgse gemeente Voerendaal schoot bij verschillende noordelijke politici en andere Groningers in het verkeerde keelgat.



Houben komt in september een bezoek brengen aan onze provincie.

Ander belangrijk aardbevingsnieuws in juli 2018:

- Wiebes corrigeert zichzelf: regio draait toch niet op voor versterking

- Mislopen van toeslagen te claimen bij NAM of Tijdelijke Commissie

- Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade zet extra vaart achter schadeafwikkeling

- Kregen schademelders in voormalig buitengebied jarenlang onterecht nul op het rekest?

- Voormalige hongerstakers met caravan op zoek naar steun voor 'massaclaim'

Aardbevingen in juli 2018:

- 7 juli om 05.55 uur: 1.0 in Noordbroek

- 7 juli om 13.10 uur: 0.6 in Noordbroek

- 11 juli om 15.52 uur: 1.1 in Siddeburen

- 13 juli om 10.05 uur: 1.1 in Sappemeer

- 16 juli om 01.34 uur: 0.7 in Siddeburen

- 19 juli om 23.45 uur: 0.5 in Scharmer

- 27 juli om 00.28 uur: 0.7 in Eelde

- 28 juli om 05.09 uur: 0.9 in Ten Post

- 29 juli om 02.57 uur: 0.8 in Veendam

- 29 juli om 10.50 uur: 0.9 in 't Zandt

