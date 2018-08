Rechtbank beëindigt tbs van man die twee kinderen in Tolbert doodde

Deel dit artikel:











De kerk van Tolbert (archief) (Foto: Henk Heerema)

De tbs met dwangverpleging van de 59-jarige Avi C. is woensdagmiddag onder voorwaarden beëindigd door de rechtbank in Groningen.

Geschreven door Marjan Buring

De man doodde op 1 augustus 2005 de twee kinderen van zijn toenmalige vriendin in Tolbert. Hij deed dit toen hij in een psychose verkeerde. In hoger beroep werd de man uiteindelijk begin 2010 veroordeeld voor twee keer doodslag en één poging daartoe. Hij kreeg de straf opgelegd van vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Sinds een maand woont de man zelfstandig in Utrecht. 'Man functioneert goed binnen maatschappij' Volgens de rechtbank functioneert de man nu goed binnen de maatschappij. Daarom besloot de rechtbank om de tbs met dwangverpleging voorwaardelijk te beëindigen. Dit betekent dat de man zelfstandig kan blijven wonen en het regime van de kliniek steeds verder bij hem vandaan komt te liggen. Hij voert zijn gesprekken bijvoorbeeld met de reclassering, woont zonder begeleiding en verricht vrijwilligerswerk. Officier vroeg om verlenging De officier van justitie vroeg de tbs met dwangverpleging nog met een jaar te verlengen. 'Het gaat allemaal wel heel erg snel', zei de officier. Avi C. was ten tijde van de daad al vier jaar lang drugsverslaafd. Een terugval ligt zo op de loer, meende de officier. De advocate van C. vond dat de man voldoende had laten zien dat hij van de drugs af kon blijven. Tbs begon in 2015 De tbs met dwangverpleging startte in 2015. De behandeling verliep volgens de rechtbank voorspoedig. Een maand geleden werd een proefperiode ingezet waarbij de man een huisje kreeg toegewezen. 'Dit is snel', erkende de rechter in Groningen vandaag. De gemiddelde periode waarbinnen een tbs met dwangverpleging onder voorwaarden wordt beëindigd ligt in Nederland op 7,2 jaar. Terug naar Israël Avi C. zegt zelf flinke gezondheidsproblemen te hebben. Zijn wens is om na een volledige tbs-beëindiging terug te keren naar zijn familie in Israël. Bekijk ook: - Hoge Raad verwerpt uitspraak in zaak Avi C. (2016)

