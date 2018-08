Theatermaker verwacht veertigduizend bezoekers in Zuidbroek

Veertigduizend mensen moeten erop afkomen, ergens in de buurt van Zuidbroek: de theatervoorstelling Noord op de Schaal van Richter. Deze voorstelling is geïnspireerd op de aardbevingsellende in onze provincie.

Maart 2020 gaat-ie in première. Albert Secuur speelt een hoofdrol en de bedenker van de voorstelling is kunstenaar en theatermaker Geke Hoogstins.

Komende week beginnen de eerste audities van het theaterspektakel, dat pas over dik anderhalf jaar in première gaat. De makers zijn inmiddels volop bezig met de voorbereidingen. Over de plek waar de voorstelling te zien zal zijn is bijna overeenstemming bereikt: ergens bij Zuidbroek.

Juist in het buitengebied

'We zochten sowieso een locatie op het Groninger land. De Stad is al een culturele plek. Daar heb je theaters, daar gebeurt al veel', vertelt theatermaker Geke Hoogstins.

'Wij wilden juist terecht op een overdekte plek in het buitengebied, want we werken met filmbeelden. We willen graag dat de locatie ook gebruikt kan worden om mensen te ontvangen, om lezingen te kunnen houden. Het moet een soort centrum worden waar van alles gebeurt.'

In de kou laten staan

Hoogstins volgt de gebeurtenissen rondom de aardbevingen op de voet. 'Het is heel intrigerend om te zien wat er al die jaren is gebeurd. Over de eerste signalen dat er bevingen zouden kunnen plaatsvinden werd in de jaren zeventig al geschreven', weet ze.

Ik vind het verbazingwekkend dat men in staat is om mensen zo in de kou te laten staan Geke Hoogstins - Theatermaker

'Ik vind het verbazingwekkend dat men in een land als Nederland, een welvarend land, in staat is om mensen in één provincie zo in de kou te laten staan.'

Noord op de Schaal van Richter

Noord op de Schaal van Richter moet een beleving worden. Het publiek zit midden in de voorstelling. Behalve van acteurs maakt de theatermaakster ook gebruik van filmbeelden die rondom het publiek worden geprojecteerd.

'Het wordt belevingstheater,' vertelt ze. 'Een beeldend verhaal waar allerlei personages in voorkomen die ieder op hun manier een bepaalde groep of organisatie vertegenwoordigen. In de voorstelling wordt het uitgebeeld of gezongen. Door het publiek wordt het vooral beleefd.'

Bezoekersaantallen

De voorstelling wordt in 2020 veertig keer opgevoerd en de makers rekenen op zo'n veertigduizend bezoekers. 'Als je kijkt naar andere bekende locatievoorstellingen, zoals in Veenhuizen, komen daar heel veel mensen op af', geeft Hoogstins aan.

Belevingstheater trekt volgens haar veel publiek. 'Het is een heel andere ervaring dan in een gewoon theater met podium. Ik wil een publiek bereiken dat normaal niet gauw naar het theater gaat. Het is per slot van rekening een voorstelling over de Groningers, dus ik wil die Groningers daar ook hebben.'

