Stadjer redt wespen van verdelgingsdood

Een wespennest uitroeien? Absoluut niet! 'Wespenvriend' Sjoerd uit Groningen heeft een missie en redt de veelal gevreesde insecten.

In Sjoerds tuin in Groningen hangt een wespennest in een plastic pak. De wespen zijn afkomstig uit een school in Haren, waar ze voor overlast zorgden. 'Veel mensen verdelgen wespen. In sommige gevallen is dat begrijpelijk. Maar in veel gevallen is het helemaal niet nodig.'

Gehuld in een imkerpak kon de wespenvriend het nest uit Haren redden. Hij knipte het los uit een heg en zette het in een halfopen plastic bak. De volgende ochtend, toen alle wespen terug waren in het nest, deed hij de deksel erop en nam de bak mee naar huis.

Spottende reacties

Door middel van zijn twitteraccount @wepsenvriend probeert Sjoerd mensen beter over de dieren te informeren. 'Ik krijg wel spottende reacties, maar ook positieve. Het is leuk dat ik de eerste ben die het voor de wesp opneemt.'

Dat het beestje een gevoelig gespreksonderwerp is, leidt ertoe dat Sjoerd zijn achternaam geheim houdt. 'Soms lopen discussies de verkeerde kant op. Ik wil geen vijanden maken.'

Wat Sjoerd zijn volgers in ieder geval vertelt, is dat er meerdere wespensoorten zijn. Het zijn elf soorten, waarvan er twee vervelend zijn. Hij noemt de limonadewesp. 'Ook andere soorten worden aangezien voor lastige soorten. Die doen niets als je uit de buurt blijft.'

Drukke werkzaamheden

Zijn fascinatie voor de wesp? 'Sinds mijn jeugd ben in geïnteresseerd in wespen, mieren, bijen en hommels. Ze leven als groep samen. Ik vind het leuk ze bezig te zien met hun drukke werkzaamheden.'

