Droogte baart zorgen: 'De problemen worden met de dag groter'

In Noord Vandaag was de droogte weer een veelbesproken item (Foto: RTV Noord)

De droogte houdt nog altijd de gemoederen bezig. Zo wordt de balans in de agrarische sector alvast opgemaakt en peilen we bij weervrouw Harma Boer wat zij van de droogte vindt. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Tbs onder voorwaarden beëindigd

De tbs met dwangverpleging van de 59-jarige Avi C. is vandaag onder voorwaarden beëindigd. De man doodde tijdens een psychose in 2005 de twee kinderen van zijn toenmalige vriendin in Tolbert.

2) Noodmaatregelen door droogte

Door de droogte is er sprake van een crisis in de agrarische sector en er moeten direct noodmaatregelen worden genomen. 'De problemen worden met de dag groter', zegt Alma den Hertog, voorzitter van LTO Noord. 'Het is aan alle kanten opletten.'

3) 'Deze droogte is uitzonderlijk'

Het regent nog altijd nauwelijks in onze provincie, dus peilde verslaggever Beppie van der Sluis eens bij weervrouw Harma Boer wat zij van het weerbeeld vindt. 'Ik schrik niet van de droogte', zegt ze, 'maar het is wel uitzonderlijk. Het lijkt wel alsof we op Kreta zitten.'

4) d'Olle Grieze

Mitproater Anke Kremer uit Kiel-Windeweer heeft de Martinitoren in Stad als favoriete spot van Groningen. En dus beklom ze samen met verslaggever Beppie van der Sluis de 311 treden van d'Olle Grieze om te vertellen wat zij zo waardeert aan onze provincie.

5) Groningse held

Toen Frank Huisman tijdens zijn vakantie in Frankrijk een wandeling maakte en in een riviertje drie kinderen zag vechten tegen de sterke stroom, bedacht hij zich niet en schoot te hulp. 'Het ging allemaal ontzettend snel', blikt hij terug.

6) Strand voor de snackbar

Bij Eetcounter De Banjer in Hoogkerk hebben de vaste klanten twee kuub zand laten neerleggen zodat snackbarmedewerkster Samantha ook een beetje strandgevoel krijgt. En die actie kan op waardering rekenen. 'Het is altijd gezellig met de jongens', zegt ze.

