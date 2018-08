Kasteeltuin Burcht Wedde snakt naar onderhoudsbeurt

Frank Ferrari wijst aan wat er in de kasteeltuin allemaal aan onderhoud nodig is (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Ooit stonden er in onze provincie 200 kastelen, maar er zijn nog zestien over. Burcht Wedde is er één van. Tien jaar geleden kwam het pand in handen van Stichting Burcht Wedde, maar die zit met de handen in het haar met het onderhoud.

'Het gaat niet eens om het kasteel zelf, maar wel het groen eromheen', vertelt stichtingsvoorzitter Frank Ferrari. Hij doelt op de bomenrij die zo'n 170 jaar geleden werd aangebracht om de burcht, in de vorm van een kandelaar.

Dat vraagt heel veel onderhoud, benadrukt Ferrari. 'Van de bomenrij is alleen de noordkant nog zichtbaar en dat willen we graag in stand houden. Tien jaar geleden is het terrein flink aangepakt, maar dat is elke drie tot vijf jaar nodig. Vanwege geldgebrek lukte het tussentijdse onderhoud niet en dat probleem is er nu nog steeds.'

Krachten gebundeld

De stichting kaartte het probleem een aantal jaren geleden al aan bij de gemeente, maar ving toen bot. Nu twee groenbedrijven uit Bellingwolde de krachten hebben gebundeld en een deel van de kosten voor hun rekening willen nemen, ligt de situatie anders.

'Deze groenbedrijven willen de onderhoudsklus niet alleen oppakken, en er met de hulp van de gemeente of andere partijen samen een mooi project van maken', legt hij uit.

Slordige tuin

'Burcht Wedde is één van de highlights van de gemeente Westerwolde', vindt Ferrari. 'Het is prachtig om in alle rust door de tuin te wandelen, maar op dit moment ziet die er heel slordig uit. We willen deze situatie graag in ere herstellen.'

Volgens hem kost het naar schatting twintig- tot dertigduizend euro om de kasteeltuin weer netjes te maken. Een lichtpuntje in die missie is dat Ferrari inmiddels een positief eerste gesprek met de gemeente achter de rug heeft.

'De gemeente heeft begrip voor ons standpunt en ziet de Burcht ook als een visitekaartje van Westerwolde. Daarom heb ik ook vertrouwen in een goede afloop, maar dan moet het onderhoud wel dit najaar plaatsvinden, anders moeten we de bomenrij afzetten.'

Kinderhotel

In de burcht zelf is sinds 2012 een kinderhotel gevestigd. Dit is een speciaal vakantieverblijf voor kinderen tot en met zestien jaar die aan de andere kant van het geluk geboren zijn en niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te gaan.