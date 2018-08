Eerste ontmoeting met het 'nieuwe' Donar is in Uithuizen

Op de eerste training van Donar in MartiniPlaza kwamen vorig seizoen zo'n 350 supporters af. (Foto: Emile Venema/RTV Noord)

Het eerste moment voor de fans om het nieuwe team van Donar aan het werk te zien, is tijdens de oefenwedstrijd tegen De Groene Uilen in Uithuizen en niet tijdens de traditionele eerste training.

Voorgaande jaren was de eerste training van Donar het moment om de nieuwe spelers van het team voor de eerste keer in actie te zien. Daar komen normaal gesproken honderden supporters op af. De fans kunnen nu op zaterdag 1 september met het team kennismaken in Uithuizen.

Drukte

De club heeft besloten om dit jaar geen openbare eerste training te houden in verband met het drukke programma. De Groningers hebben een flinke oefencampagne tegen voornamelijk Belgische tegenstanders en moeten al op donderdag 20 september in Kosovo aantreden tegen Sigal Prishtina in de voorronde van de Champions League.

Open Dag

Vorig jaar werd er om dezelfde reden geen traditionele Open Dag gehouden. Die is er dit jaar wel, op zondag 16 september in MartiniPlaza. Dan is ook de laatste oefenwedstrijd tegen het Belgische Basic-fit Brussels.

De laatste speler

Overigens is de selectie van coach Erik Braal nog niet helemaal compleet. De club wil nog graag een buitenlandse forward toevoegen aan het team.