Politieacties 'met voor het publiek nadelige gevolgen' niet uitgesloten

De politie voert momenteel nog publieksvriendelijke acties om een betere cao af te dwingen, maar acties 'met voor het publiek nadelige gevolgen' zijn niet uitgesloten.

Dat zegt Mahmut Kaptan, voorzitter van het Noordelijk Actiecomité van de politiebonden.

De actievoerende agenten waren al gestopt met het uitschrijven van boetes. Vanaf donderdag worden ook openstaande bekeuringen niet meer geïnd.

'Je krijgt alleen aan waarschuwing als je staande gehouden wordt, ook al staat er nog een oude boete open. Bij heel grove overtredingen bekeuren we nog wel gewoon.'

Langzaamaanacties

Mochten de acties geen effect hebben, dan gaat het roer volgens Kaptan mogelijk om. Hij noemt onder meer de mogelijkheid van langzaamaanacties, waarbij de politie het verkeer op de snelweg ophoudt.

'We hebben er alle baat bij dat er zo snel mogelijk een fatsoenlijke en goede cao wordt afgesloten, waardoor dat soort acties niet nodig is. Maar voorgaande keren duurde het ook heel lang voor er een akkoord was, dat is jammer', zegt Kaptan.

'Toen deden we onder meer die langzaamaanacties, dat zou in de toekomst weer kunnen gebeuren.'

Hopen op Prinsjesdag

De bonden willen onder meer een beter loon en minder werkdruk voor de agenten.

'Het liefst zien we dat er tegen Prinsjesdag bepaalde middelen ter beschikking komen, waardoor we op een fatsoenlijke manier vooruit kunnen. Zolang die stappen niet zijn genomen, kunnen de acties nog wel een tijdje duren.'

Reacties

De publieksvriendelijke acties die nu gehouden worden, vallen in de smaak bij de burgers, merkt Kaptan.

'Iemand die geen bekeuring krijgt vanwege de acties vindt dat natuurlijk geweldig. Daar krijgen we positieve reacties op, maar dat is natuurlijk niet wat wij nastreven.'

