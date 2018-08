Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Ulrum gaat dicht: 'Een pijnlijke zaak'

De gereformeerde kerk vrijgemaakt in Ulrum sluit per 1 oktober haar deuren. 'Het opheffen van een gemeente is altijd een pijnlijke zaak. Daar zit emotie aan vast, van een groep die uit elkaar valt', zegt kerkenraadslid Menne van Dijk.

Dat de kerkgemeenschap de keuze heeft gemaakt om ermee te stoppen, is volgens Van Dijk een besluit dat al enkele jaren in de lucht hing.

'Je hebt te maken met bevolkingskrimp, de kerken lopen leeg. Met name jongeren vertrekken. Het aantal kerkleden daalde al behoorlijk de afgelopen jaren. Dat proces is al tien, vijftien jaar gaande.'

'Is er nog levensvatbaarheid?'

'De laatste jaren stelden we steeds de vraag: hoe lang kunnen we nog blijven bestaan en is er nog levensvatbaarheid? We zijn tot de conclusie gekomen dat het onvoldoende is, de groep wordt te klein. Er zijn te weinig mensen die zich beschikbaar kunnen stellen voor taken in de kerkenraad.'

Van vijf naar één kerk

Enkele jaren geleden had de gemeente De Marne vijf gereformeerd vrijgemaakte kerken: in Houwerzijl, Schouwerzijl, Pieterburen, Ulrum en Leens. De eerste drie zijn al dicht, als straks ook Ulrum de deuren sluit, is alleen Leens nog over.

Van Dijk gaat straks dan ook kerken in Leens, net als een aantal andere gemeenteleden.

Kerkgebouw in de verkoop

Nu de kerk dichtgaat, krijgt het gebouw een andere bestemming. 'Het is een kerkgebouw met vergaderzalen en een pastorie. Die komen vrij en gaan we waarschijnlijk verkopen.'