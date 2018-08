Deel dit artikel:











Lek in gasleiding Winschoterdiep: scheepvaartverkeer gestremd Een monteur onderzoekt het gaslek in de leiding die door het Winschoterdiep loopt. (Foto: Provincie Groningen)

In een gasleiding die door het Winschoterdiep loopt is een lek ontdekt. Gasunie is bezig het lek te dichten.

Door het gaslek is het Winschoterdiep tussen de N33 ter hoogte van Zuidbroek en de Eexterbrug bij Scheemda voorlopig afgesloten voor alle scheepvaartverkeer. Het lek zit in een hogedrukleiding van negentig centimeter dik, die Groningen met Duitsland verbindt. Bubbeltjes in het water 'In de buurt zijn werkzaamheden gepland en daar werden bubbeltjes in het water gesignaleerd. Dat kan duiden op aardgaslekkage en dat bleek ook uit metingen', zegt Michiel Bal van Gasunie. Gastransport omgeleid Zodra een lek in de gasleiding aan het licht komt, wordt het gastransport automatisch omgeleid. De gaslevering komt daardoor niet in gevaar. Naar verwachting neemt het herstellen van de gasleiding enkele dagen in beslag. Volgens Bal is er geen gevaar voor de omgeving.