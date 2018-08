Oldambt vreest legionellabacterie en schakelt fonteinen uit

De fontein aan De Venne in Winschoten hoeft niet te worden uitgeschakeld. (Foto: RTV Noord)

De gemeente Oldambt schakelt fonteinen in de hele gemeente voorlopig uit. Door het warme weer bestaat de vrees dat mensen met een wat lagere weerstand besmet kunnen raken met de legionellabacterie.

De legionellabacterie komt voor in grond- en leidingwater, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie onschadelijk is. Als het water warmer wordt dan 25 graden, kan de bacterie zich flink vermenigvuldigen en vatbare mensen besmetten. Dat kan een ernstige longontsteking tot gevolg hebben.

'En daarom zetten wij de meeste fonteinen uit', zegt waarnemend burgemeester Rika Pot over de maatregel.

Omdat de fonteinen aan het Oldambtplein en De Venne in Winschoten wel bestand zijn tegen de bacterie, worden deze niet uitgeschakeld.