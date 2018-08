Nijboer stelt Wiebes Kamervragen over deal Shell en Exxon

Henk Nijboer (PvdA) heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Kamervragen gesteld over de gang van zaken met betrekking tot de deal tussen Exxon en Shell.

Nijboer wil van Wiebes weten of hij zich heeft laten afbluffen tijdens de onderhandelingen over het stoppen met de gaswinning in Groningen. Dat suggereert Steef Bartman, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden, in dagblad Trouw.

'Op het oog lijken het harde afspraken, maar voor de staat is het resultaat buitengewoon mager', oordeelt Bartman, die in het dagelijks leven ook zelfstandig advocaat is. Hij is bovendien bekend met het gasdossier in Groningen.

Verbazing

Bartman laat in Trouw weten dat hij met verbazing heeft aangehoord wat Wiebes vertelde na de uitkomst van de onderhandelingen tussen Exxon en Shell. 'Hij spreekt van een juridisch bindend akkoord, terwijl daar nog geen sprake van is.'

Nijboer wil onder meer van Wiebes weten of hij zich - zoals Hartman stelt - daadwerkelijk heeft laten afbluffen en de claim van de oliebedrijven, getaxeerd op zeventig miljard euro, een reële dreiging is geweest.

