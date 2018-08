Schapenhouder Krol: 'Maatregelen tegen de wolf vormen groot probleem'

Schapenhouder Laurens Krol uit Marum denkt niet dat preventieve maatregelen om de wolf te weren werken. 'Door de extra arbeid die hiervoor nodig is, stoppen mensen ermee. Daar ben ik van overtuigd.'

Krol kreeg in het voorjaar tot twee keer toe bezoek van de wolf. Vijftien schapen werden slachtoffer van de nieuwkomer in onze provincie.

Krol (l) bij zijn doodgebeten schapen in mei.

Maatregelen

'Een hekwerk van twee meter hoog of bedrading met stroom erop', legt Krol de door wolvendeskundige Glenn Lelieveld geopperde maatregelen. 'Dat zou een kostprijs zijn van 6 euro per meter. Maar dan ben je er niet, want je hebt ook de arbeid nog.'

'Een schaap moet regelmatig naar een ander stuk land. Dan moet je iedere keer spul weer oppakken en ergens anders neerzetten. Dat is heel ardbeidsintensief. Dat wordt voor de schapenhouderij in Nederland een groot probleem.'

'Een mens pakken'

Volgens Krol zijn de marges in de schapenhouderij te klein om de extra arbeid op te vangen. Bovendien vraagt hij zich af waar de wolf heen gaat als hij niet meer bij de schapen kan komen.

'Dan gaat hij naar andere prooien kijken. Volgens de deskundigen is dat ander wild, zoals reeën, konijnen en hazen. Maar voor het zelfde geld pakt hij een mens. Ik ben er niet gerust op.'

Vergoeding komt maar niet

Overigens is de afwikkeling van de schade bij de schapenhouder uit Marum nog niet afgewikkeld. 'Het uitkeringsbedrag was meteen vastgesteld. Zoveel per lam, zoveel per schaap, plus de dierenartskosten plus de destructiekosten. De nota's zijn verstuurd, maar ik heb nog geen geld. Dit is gebeurd en ik zeur er verder niet over. Maar ik denk wel: werk het dan ook een keertje af.'

