Lopend Vuur: Geen boetes? Ik blijf me gewoon aan de regels houden

De politie voert nog steeds actie voor een betere cao. En dat is voor ons goed nieuws. Ze delen namen geen boetes uit. En vanaf vandaag worden openstaande bekeuringen ook niet meer geïnd.

Verleidelijk dus om nu bijvoorbeeld het gaspedaal wat extra in te trappen. Een bon blijft in de meeste gevallen toch uit. Of hou je je keurig aan de regels?

Praat mee

Eerder met pensioen

Als het aan 75% van de stemmers op ons Lopend Vuur van woensdag ligt, mogen lageropgeleiden eerder met pensioen. Van de 4.938 mensen vindt 25% dat geen goed plan.