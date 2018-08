Rondje Groningen: Verkoeling is de bedoeling

De droogte blijft ons bezig houden en dus ontkomen we daar in deze rubriek andermaal niet aan. Maar er was meer opmerkelijk nieuws te bespeuren uit Stad en Ommeland.

1) Spectaculaire 5-5

Exact 14 jaar geleden speelde FC Groningen een oefenduel in het Oosterparkstadion tegen FC Barcelona. Het werd 5-5, een mooi resultaat tegen een topploeg. De Volkskrant omschreef het destijds echter als volgt: 'Het vernieuwde FC Groningen is na drie weken trainingsarbeid net zo sterk als Barcelona na één oefensessie.'

2) Een gevallen regenboog

De regenboogstrepen, die ter decoratie in Stad hangen, worden niet alleen gefotografeerd als ze goed hangen. Een 'gevallen regenboog' is ook fotowaardig.

3) Even een flesje water

Een verkoelende verrassing voor de brandweermannen die de brand in Valthermond bestreden vandaag: een meisje kwam langs met verfrissende flesjes water. Leuke actie!



Foto: De Vries Media

4) Een spoedje

Trouwringen leveren met extreme spoed? Wat is daar gebeurd? Even bellen dus en wat blijkt: een stelletje besloot op donderdag dat ze tóch trouwringen wilden voor hun bruiloft op maandag. Binnen twee uur zijn vervolgens op vrijdag de ringen gemaakt in Friesland zodat ze zaterdag per post aankwamen. Eind goed, al goed en een taart waard aldus de foto.

5) Gevonden voorwerpen

Een opmerkelijke vondst tijdens de opgraving in Flevoland, waar de RUG ook bij betrokken is: een bonthandschoen.

6) Wat zou Padt zeggen?

Als je hem tijdens een wedstrijd interviewt? In Amerika is er na de VAR weer een nieuw technisch hoogstandje op voetbalgebied. Voetbalcommentatoren stellen keeper Brad Guzan, die een oortje in heeft, vragen tijdens een MLS All-Star Game. En Guzan beantwoordt die keurig.

7) Help mee Mattijn te vinden

Stadjer Gido Lahuis is ten einde raad. Zijn broer Mattijn wordt na een kayak-trip in de jungle van Laos vermist en zijn familie maakt zich veel zorgen over zijn welzijn. Hopelijk worden Mattijn en zijn familie gauw herenigd.

8) Hartverwarmende solidariteit

Na de ophef over een uitspraak van de Voerendaalse burgemeester Wil Houben, die op Twitter liet weten niet te snappen 'hoe heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen', toonden veel mensen zich solidair met gedupeerde Groningers. SP-Kamerlid Sandra Beckerman verzamelde enkele van deze steunbetuigingen.

Overigens heeft Houben al toegezegd om voor een bezoek naar Groningen te komen.

9) Ook de Waddenzee droogt op

Dat het droog is, weten we inmiddels. Maar dat dat nu ook zijn tol begint te eisen in de Waddenzee, wisten we nog niet. Hoe dat eruit ziet? Leo van Marrewijk legde het vast op de gevoelige plaat.

10) Dat Caen niet meer fout gaan

FC Groningen oefent zaterdag voor de laatste keer voordat de Eredivisie van start gaat. In Haren is SM Caen dan de tegenstander. Andre en Mika Uniken uit Sappemeer reden tijdens hun vakantie in Frankrijk langs het stadion van de Franse tegenstander, en daar lieten ze even weten dat er zaterdag maar één ploeg is die moet winnen.

11) Fan-ta-tu-ta-tu-tastisch

Ambulancezorg Groningen verhuisde deze week naar haar nieuwe locatie aan de Gotenburgweg in Stad. En de ambulances waren maar wat in hun nopjes met deze nieuwe standplaats.

