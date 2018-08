Deel dit artikel:











Parkeergarage en supermarkt ontruimd vanwege gaslucht (Foto: Gerrie de Groot)

De parkeergarage en de bovengelegen Lidl aan 't Rond in Winschoten zijn donderdagochtend enige tijd ontruimd. Er was een gaslucht geroken in de garage.

De lucht komt uit een auto in de garage. De brandweer is bezig het lek te dichten. Er is geen gevaar voor een ophoping van gas, omdat de garage aan alle kanten open is. De supermarkt is weer open.