'Nú de berm branden? Hoe verzinnen ze het?'

'Overal wordt gewaarschuwd voor brand en droogte, en wat doet Delfzijl?' Astrid Mellema uit Termunten snapt er niks van: juist nu roeit de gemeente onkruid uit met een gasbrander.

'Ze gebruiken een handbrander voor de zijkanten en dan een stofzuigerbek om over de volle breedte van de straat te gaan. Maar ze branden ook droge bladeren mee. Ik zag een rookwolk waar de planten zwartgeblakerd zijn,' zegt Mellema, RTV Noord-medewerkster, verbaasd.

'Ik begrijp het niet. Onkruid groeit nu niet. Mensen waarschuwen dat ze moeten oppassen met vuur en dat er weinig water is voor de brandweer. Gemeente Delfzijl gaat ondertussen met een brander door de straten en ook langs heggen.'

'We zijn heel voorzichtig'

'Wij houden het heel goed in de gaten', zegt Nicolette Vermeulen van de gemeente Delfzijl. 'Dit zijn branders waar een kap omheen zit. Dan is het risico zeer beperkt. Maar we kijken goed uit waar het wel en niet kan. We werken alleen met apparaten waar een beschermkap omheen zit, om het risico zo klein mogelijk te houden. We zijn heel voorzichtig.'

'Gebruik je gezonde verstand. Wij hebben geen stookverbod ingesteld, maar we doen een beroep op iedereen om met deze weersomstandigheden voorzichtig te zijn met vuur', besluit Vermeulen.

Brandweer: wees voorzichtig

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat eerder het advies is gegeven aan gemeenten om voorzichtig te zijn met open vuur. 'Gemeenten maken daarin hun eigen afweging. Het is aan hen om iets te doen. Wij hebben alle gemeenten een bericht gestuurd over de droogte. De ene gemeente neemt dit over, anderen doen dit niet', aldus de woordvoerder.

