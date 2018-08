ESNS behoudt uitreiking muziekawards maar ze heten voortaan MMETA

Goed nieuws voor Eurosonic Noorderslag. Groningen behoudt de uitreiking van de muziekawards. De muziekprijzen krijgen wel een andere naam. De EBBA wordt de MMETA.

Dat heeft de Europese Commissie besloten. De MMETA staat voor Music Moves Europe Talent Award en wordt uitgereikt aan artiesten die het Europese geluid van vandaag en de toekomst presenteren.

Adele

Jarenlang werd tijdens Eurosonic de EBBA Award uitgereikt. Die was voor jonge veelbelovende artiesten die succesvol hadden gedebuteerd. Onder meer Adele, Stromae. Katie Melua en Caro Emerald kregen ooit een EBBA.

De doelstelling is dus veranderd. Nu is het meer ter ondersteuning van talentvolle artiesten. Andere Europese steden als Hamburg, Parijs en Barcelona zouden ook interesse hebben voor de organisatie van de uitreking van de muziekprijzen.

Gat in de lucht

Toch is de keuze van de Europese Commissie op Groningen gevallen. De organisatie van Eurosonic sprong een gat in de lucht bij de bekendmaking. 'We zijn meer dan trots', zegt algemeen directeur Dago Houben. 'Met de toekenning van de prijzen bevestigt de Europese Commissie de relavantie van ESNS'.

Awardshow

In november worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Tijdens Eurosonic Noorderslag wordt tijdens een grote Awardshow de prijzen uitgereikt. De gemeente en de provincie Groningen ondersteunen de organisatie van de MMETA.

ESNS (Eurosonic Noorderslag) is het platform voor en over Europese popmuziek. Overdag huisvest De Oosterpoort in Groningen een conferentie voor meer dan 4000 muziekprofessionals.

's Avonds vinden de showcasefestivals Eurosonic en Noorderslag plaats in de stad, waar jaarlijks meer dan 350 acts zich presenteren aan zowel professionals als publiek.

Verder worden tijdens het evenement verschillende prijzen uitgereikt, waaronder de Popprijs, de European Festival Awards en de Pop Media Prijs. Ieder jaar licht het festival een Europees land uit, tijdens ESNS 2019 ligt de focus op Tsjechië en Slowakije.